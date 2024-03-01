Азарных Антон Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Азарных Елена Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий
Мать ребёнка: Азарных Елена Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Мать ребёнка: Азарных Елена Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида
Мать ребёнка: Азарных Елена Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Антоновна
Мать ребёнка: Азарных Елена Антоновна