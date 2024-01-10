Козина (Гаркушина) Людмила Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козина (Гаркушина) Людмила Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1954

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1954

Отец: Гаркуша Георгий Георгиевич

Мать: Гаркушина Зинаида

Рождение ребёнка
1971

Сын: Лобоцевич Вадим

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1976

Дочь: Останина Евгения Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1991

Дочь: Козина Ольга Николаевна

Отец ребёнка: не указан

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