Козина (Гаркушина) Людмила Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1954
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1954
Отец: Гаркуша Георгий Георгиевич
Мать: Гаркушина Зинаида
Рождение ребёнка
1971
Сын: Лобоцевич Вадим
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Останина Евгения Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1991
Дочь: Козина Ольга Николаевна
Отец ребёнка: не указан