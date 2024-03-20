Пахомов Федор Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомов Федор Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пахомов Спиридон

Мать: ?

Рождение ребёнка
29.06.1909

Дочь: Мария Федорова

Мать ребёнка: Пафомова Марфа Ерофеева

Рождение ребёнка
16.08.1911

Дочь: Анна Федорова

Мать ребёнка: Пафомова Марфа Ерофеева

Рождение ребёнка
19.08.1915

Дочь: Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Пафомова Марфа Ерофеева

г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пафомова Марфа Ерофеева

Смерть
Неизвестно
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