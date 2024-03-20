Пахомов Федор Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пахомов Спиридон
Мать: ?
Рождение ребёнка
29.06.1909
Дочь: Мария Федорова
Мать ребёнка: Пафомова Марфа Ерофеева
Рождение ребёнка
16.08.1911
Дочь: Анна Федорова
Мать ребёнка: Пафомова Марфа Ерофеева
Рождение ребёнка
19.08.1915
Дочь: Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Пафомова Марфа Ерофеева
г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пафомова Марфа Ерофеева
Смерть
Неизвестно