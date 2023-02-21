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Кузьмина Мария Ализаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Кузьмин Елизар Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1950

Дочь: Сарычева Любовь Александровна

Отец ребёнка: Сарычев Александр

Булдак, Половинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сарычев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Галина Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2014
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