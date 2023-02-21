Кузьмина Мария Ализаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти2014
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Кузьмин Елизар Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1950
Дочь: Сарычева Любовь Александровна
Отец ребёнка: Сарычев Александр
Булдак, Половинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сарычев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Галина Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2014