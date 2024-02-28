Марья Ефремова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Ефремова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Меланья Иванова

Отец ребёнка: Иван Михеев

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Михеев

д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Иван Михеев

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Косма Иванов

Отец ребёнка: Иван Михеев

д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Смерть
Неизвестно
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