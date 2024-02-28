Марья Ефремова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Меланья Иванова
Отец ребёнка: Иван Михеев
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Михеев
д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Иван Михеев
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Косма Иванов
Отец ребёнка: Иван Михеев
д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Смерть
Неизвестно