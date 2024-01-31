Петрова (Кунтузова) Евгения Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Кунтузова) Евгения Григорьевна

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Место рождения

Борзинская волость Забайкальский край

Дата рождения

20.06.1919

Дата смерти

18.01.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Борзинская волость Забайкальский край
Рождение ребёнка
19.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Константин Сергеевич

Москва
Рождение ребёнка
13.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Константин Сергеевич

Тула
Рождение ребёнка
02.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Константин Сергеевич

Рождение ребёнка
27.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Константин Сергеевич

Семипалатинск
Рождение ребёнка
02.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Константин Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Константин Сергеевич

Смерть
18.01.1993
Алма-Ата
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