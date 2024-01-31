Петрова (Кунтузова) Евгения Григорьевна
Место рожденияБорзинская волость Забайкальский край
Дата рождения20.06.1919
Дата смерти18.01.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Борзинская волость Забайкальский край
Рождение ребёнка
19.09.1940
Москва
Рождение ребёнка
13.09.1946
Тула
Рождение ребёнка
02.04.1951
Рождение ребёнка
27.01.1955
Семипалатинск
Рождение ребёнка
02.08.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.01.1993
Алма-Ата