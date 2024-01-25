Соломенная Оксана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломенная Оксана Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соломенный Николай Ананьевич

Мать: Соломенная Елена Давыдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рината

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ? Усыновление

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илья

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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