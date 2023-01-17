Евдокимов Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимов Алексей Александрович

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

27.09.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
12.09.2019

Жена: скрыто настройками приватности

Томск, город Томск, Томская область
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