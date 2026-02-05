Вострикова Любовь
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Востриков Василий Васильевич1900 г.р.
Дети
Востриков Василий Васильевич1925 г.р.
Востриков Виктор Васильевич1926 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Сын: Востриков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Востриков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Востриков Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Востриков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Востриков Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Востриков Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно