Вострикова Любовь Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Вострикова Любовь

Автор
ДП
Прохорова Д.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Востриков Василий Васильевич1900 г.р.
Дети
Востриков Василий Васильевич1925 г.р.
Востриков Виктор Васильевич1926 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востриков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Востриков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Востриков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Востриков Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Востриков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Востриков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Востриков Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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