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Чуркин Сергей Алексеевич

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

30.05.1950

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1950

Отец: Чуркин Алексей Афонасьевич

Мать: Чуркина Фаина Феоктистовна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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