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Чуркин Сергей Алексеевич
Чуркин Сергей Алексеевич
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Место рождения
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
Дата рождения
30.05.1950
Пол
Мужской
Отец
Чуркин Алексей Афонасьевич
1908 г.р.
Мать
Чуркина (Потапова) Фаина Феоктистовна
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1950
Отец:
Чуркин Алексей Афонасьевич
Мать:
Чуркина Фаина Феоктистовна
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
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