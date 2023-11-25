Байков Тарас Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байков Тарас Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1979

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1979

Отец: Байков Владимир Григорьевич

Мать: не указана

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