Яумсхёр Коатс Окадзаки Ми
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яумсхёр Коатс Окадзаки Майлин
Отец ребёнка: Яумсхёр Коатс Бьерсген (Бьерсген) Огюст
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яумсхёр Коатс Аксель
Отец ребёнка: Яумсхёр Коатс Бьерсген (Бьерсген) Огюст
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яумсхёр Коатс Кей
Отец ребёнка: Яумсхёр Коатс Бьерсген (Бьерсген) Огюст
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно