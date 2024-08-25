Яумсхёр Коатс Окадзаки Ми — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яумсхёр Коатс Окадзаки Ми

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яумсхёр Коатс Натаниэль

Мать: Яумсхёр Коатс Окадзаки (Окадзаки) Яиои

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яумсхёр Коатс Окадзаки Майлин

Отец ребёнка: Яумсхёр Коатс Бьерсген (Бьерсген) Огюст

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яумсхёр Коатс Аксель

Отец ребёнка: Яумсхёр Коатс Бьерсген (Бьерсген) Огюст

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яумсхёр Коатс Кей

Отец ребёнка: Яумсхёр Коатс Бьерсген (Бьерсген) Огюст

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яумсхёр Коатс Бьерсген (Бьерсген) Огюст

Смерть
Неизвестно

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