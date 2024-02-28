Сибирякова (Бедретдинова) Рашида Петлә Невретдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сибирякова (Бедретдинова) Рашида Петлә Невретдиновна

Место рождения

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

?.06.1914

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1914

Отец: Бедретдинов Невретдин

Мать: не указана

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Сибиряков Саяр Абдуллович

Отец ребёнка: Сибиряков Абдулла Әпель Мухамеджанович

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.02.1942

Дочь: Сергеева Кадрия Абдулловна

Отец ребёнка: Сибиряков Абдулла Әпель Мухамеджанович

Рождение ребёнка
10.10.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сибиряков Абдулла Әпель Мухамеджанович

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.09.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сибиряков Абдулла Әпель Мухамеджанович

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.07.1947

Дочь: Меньшая Рамиля Абдулловна

Отец ребёнка: Сибиряков Абдулла Әпель Мухамеджанович

с. Уразовка Красно Октябрьского района Горьковской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сибиряков Рафек Абдуллович

Отец ребёнка: Сибиряков Абдулла Әпель Мухамеджанович

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сибиряков Абдулла Әпель Мухамеджанович

Смерть
1995
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