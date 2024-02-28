Сибирякова (Бедретдинова) Рашида Петлә Невретдиновна
Место рождения
Дата рождения?.06.1914
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1914
Отец: Бедретдинов Невретдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Сын: Сибиряков Саяр Абдуллович
Отец ребёнка: Сибиряков Абдулла Әпель Мухамеджанович
Рождение ребёнка
04.02.1942
Дочь: Сергеева Кадрия Абдулловна
Отец ребёнка: Сибиряков Абдулла Әпель Мухамеджанович
Рождение ребёнка
10.10.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сибиряков Абдулла Әпель Мухамеджанович
Рождение ребёнка
24.09.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сибиряков Абдулла Әпель Мухамеджанович
Рождение ребёнка
16.07.1947
Дочь: Меньшая Рамиля Абдулловна
Отец ребёнка: Сибиряков Абдулла Әпель Мухамеджанович
с. Уразовка Красно Октябрьского района Горьковской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сибиряков Рафек Абдуллович
Отец ребёнка: Сибиряков Абдулла Әпель Мухамеджанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1995