Мацкевич Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацкевич Елена Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1890

Сын: Мацкевич Михаил Ипполитович

Отец ребёнка: Мацкевич Ипполит Антонович

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
12.07.1893

Дочь: Макрина Ипполитовна

Отец ребёнка: Мацкевич Ипполит Антонович

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
25.07.1896

Сын: Мацкевич Поликарп Ипполитович

Отец ребёнка: Мацкевич Ипполит Антонович

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
16.09.1897

Сын: Мацкевич Кирилл Ипполитович

Отец ребёнка: Мацкевич Ипполит Антонович

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
27.02.1900

Дочь: Ольга Ипполитовна

Отец ребёнка: Мацкевич Ипполит Антонович

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
14.07.1903

Сын: Мацкевич Александр Ипполитович

Отец ребёнка: Мацкевич Ипполит Антонович

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
15.11.1905

Дочь: Юлиания Ипполитовна

Отец ребёнка: Мацкевич Ипполит Антонович

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
14.04.1908

Сын: Мацкевич Мартин Ипполитович

Отец ребёнка: Мацкевич Ипполит Антонович

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мацкевич Ипполит Антонович

Смерть
Неизвестно
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