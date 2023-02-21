Мацкевич Елена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1890
Сын: Мацкевич Михаил Ипполитович
Отец ребёнка: Мацкевич Ипполит Антонович
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
12.07.1893
Дочь: Макрина Ипполитовна
Отец ребёнка: Мацкевич Ипполит Антонович
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
25.07.1896
Сын: Мацкевич Поликарп Ипполитович
Отец ребёнка: Мацкевич Ипполит Антонович
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
16.09.1897
Сын: Мацкевич Кирилл Ипполитович
Отец ребёнка: Мацкевич Ипполит Антонович
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
27.02.1900
Дочь: Ольга Ипполитовна
Отец ребёнка: Мацкевич Ипполит Антонович
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
14.07.1903
Сын: Мацкевич Александр Ипполитович
Отец ребёнка: Мацкевич Ипполит Антонович
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
15.11.1905
Дочь: Юлиания Ипполитовна
Отец ребёнка: Мацкевич Ипполит Антонович
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
14.04.1908
Сын: Мацкевич Мартин Ипполитович
Отец ребёнка: Мацкевич Ипполит Антонович
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно