Гибадуллина (Лукманова) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гибадуллина (Лукманова) Светлана

Место рождения

Старогумерово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.09.1968

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Старогумерово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.04.1989

Дочь: Юнусова Ляйсан Ахматжановна

Отец ребёнка: Гибадуллин Ахматжан Равилевич

Байталлы, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1990

Дочь: Зямилова Лилия Ахматжановна

Отец ребёнка: Гибадуллин Ахматжан Равилевич

Байталлы, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1992

Сын: Гибадуллин Азат Ахматжанович

Отец ребёнка: Гибадуллин Ахматжан Равилевич

Байталлы, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гибадуллин Ахматжан Равилевич

Байталлы, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан