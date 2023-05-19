Гибадуллина (Лукманова) Светлана
Место рождения
Дата рождения20.09.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1989
Дочь: Юнусова Ляйсан Ахматжановна
Отец ребёнка: Гибадуллин Ахматжан Равилевич
Рождение ребёнка
01.06.1990
Дочь: Зямилова Лилия Ахматжановна
Отец ребёнка: Гибадуллин Ахматжан Равилевич
Рождение ребёнка
29.09.1992
Сын: Гибадуллин Азат Ахматжанович
Отец ребёнка: Гибадуллин Ахматжан Равилевич
Бракосочетание
Неизвестно