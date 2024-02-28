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Зубов Михаил Алексеевич

Место рождения

Шоломово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

18.10.1886 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Зубов Алексей Александрович

Мать: не указана

Шоломово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.05.1831 ст.

Сын: Зубов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Зубова Ларисса Алексеевна

Рождение ребёнка
07.06.1833 ст.

Дочь: Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Зубова Ларисса Алексеевна

Рождение ребёнка
10.10.1834 ст.

Сын: Зубов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Зубова Ларисса Алексеевна

Место жительства
С 1836 по 1840
Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.05.1837 ст.

Сын: Зубов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Зубова Ларисса Алексеевна

Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Награда
1838
За безупречную службу М.А. Зубов в 1838 году был награжден орденом святого Станислава.
Рождение ребёнка
15.05.1839 ст.

Сын: Зубов Юлий Михайлович

Мать ребёнка: Зубова Ларисса Алексеевна

Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Получение воинского звания/чина
1839
получил чин майора
Рождение ребёнка
08.11.1840 ст.

Сын: Зубов Эраст Михайлович

Мать ребёнка: Зубова Ларисса Алексеевна

Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1840
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Получение воинского звания/чина
1843
чин подполковника
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубова Ларисса Алексеевна

Смерть
18.10.1886 ст.
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