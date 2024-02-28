Зубов Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти18.10.1886 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Зубов Алексей Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1831 ст.
Мать ребёнка: Зубова Ларисса Алексеевна
Рождение ребёнка
07.06.1833 ст.
Дочь: Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Зубова Ларисса Алексеевна
Рождение ребёнка
10.10.1834 ст.
Мать ребёнка: Зубова Ларисса Алексеевна
Место жительства
С 1836 по 1840
Рождение ребёнка
06.05.1837 ст.
Мать ребёнка: Зубова Ларисса Алексеевна
Награда
1838
За безупречную службу М.А. Зубов в 1838 году был награжден орденом святого Станислава.
Рождение ребёнка
15.05.1839 ст.
Мать ребёнка: Зубова Ларисса Алексеевна
Получение воинского звания/чина
1839
получил чин майора
Рождение ребёнка
08.11.1840 ст.
Мать ребёнка: Зубова Ларисса Алексеевна
Место жительства
1840
Получение воинского звания/чина
1843
чин подполковника
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.10.1886 ст.