Зубкова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Зубкова Ольга Тимофеевна
Отец ребёнка: Зубков Тимофей Александрович
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Зубков Тимофей Александрович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Зубкова Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Зубков Тимофей Александрович
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Зубков Тимофей Александрович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Зубков Емельян Тимофеевич
Отец ребёнка: Зубков Тимофей Александрович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Зубков Тимофей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно