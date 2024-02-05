Зубкова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубкова Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Зубкова Ольга Тимофеевна

Отец ребёнка: Зубков Тимофей Александрович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Зубков Ефим Тимофеевич

Отец ребёнка: Зубков Тимофей Александрович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Зубкова Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Зубков Тимофей Александрович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Зубков Конон Тимофеев

Отец ребёнка: Зубков Тимофей Александрович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Зубков Емельян Тимофеевич

Отец ребёнка: Зубков Тимофей Александрович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Зубков Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Зубков Тимофей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубков Тимофей Александрович

Смерть
Неизвестно
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