Абдуллин Марсель Хусаинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1948
Дата смерти21.07.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1948
Рождение ребёнка
18.12.1972
Дочь: Абдуллина Гулия Марсельевна
Мать ребёнка: Абдуллина Амина Имамутдиновна
Тлянче-Тамак, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.02.1976
Сын: Абдуллин Ильшат Марсельевич
Мать ребёнка: Абдуллина Амина Имамутдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.07.1997