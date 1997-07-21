Абдуллин Марсель Хусаинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдуллин Марсель Хусаинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1948

Дата смерти

21.07.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1948

Отец: Исхаков Хусаин Исхакович

Мать: Абдуллина Гульжихан Габдулловна

Рождение ребёнка
18.12.1972

Дочь: Абдуллина Гулия Марсельевна

Мать ребёнка: Абдуллина Амина Имамутдиновна

Тлянче-Тамак, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.02.1976

Сын: Абдуллин Ильшат Марсельевич

Мать ребёнка: Абдуллина Амина Имамутдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдуллина Амина Имамутдиновна

Смерть
21.07.1997
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