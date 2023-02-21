Марьяновская (Усенко) Дина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Усенко Анатолий Петрович
Мать: Усенко Елена Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марьяновский Владислав Андреевич
Отец ребёнка: Марьяновский Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марьяновский Станислав Андреевич
Отец ребёнка: Марьяновский Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марьяновский Андрей