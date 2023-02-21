Марьяновская (Усенко) Дина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марьяновская (Усенко) Дина Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усенко Анатолий Петрович

Мать: Усенко Елена Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марьяновский Владислав Андреевич

Отец ребёнка: Марьяновский Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марьяновский Станислав Андреевич

Отец ребёнка: Марьяновский Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марьяновский Андрей

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