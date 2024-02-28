Хватаева (Пятышева) Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рождения21.11.1908 ст.
Дата смерти28.08.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1908 ст.
Запись из метрической книги - https://archives.dvinaland.ru/archive1/unit/10000336048#367
Рождение ребёнка
1930
Сын: Хватаев Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Хватаев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1933
Сын: Хватаев Валентин Алексеевич
Отец ребёнка: Хватаев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Хватаева Инна Алексеевна
Отец ребёнка: Хватаев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
11.09.1938
Сын: Хватаев Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Хватаев Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.08.1992
Шангалы, Устьянский муниципальный район, Архангельская область