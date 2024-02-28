Хватаева (Пятышева) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хватаева (Пятышева) Екатерина Михайловна

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Место рождения

Плесевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

21.11.1908 ст.

Дата смерти

28.08.1992

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1908 ст.

Отец: Пятышев Михаил Григорьевич

Мать: Пятышева Евстолия Тимофеевна

Плесевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Запись из метрической книги - https://archives.dvinaland.ru/archive1/unit/10000336048#367
Рождение ребёнка
1930

Сын: Хватаев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Хватаев Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1933

Сын: Хватаев Валентин Алексеевич

Отец ребёнка: Хватаев Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Хватаева Инна Алексеевна

Отец ребёнка: Хватаев Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
11.09.1938

Сын: Хватаев Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Хватаев Алексей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хватаев Алексей Васильевич

Смерть
28.08.1992
Шангалы, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
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