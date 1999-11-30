Сердюк (Кононенко) Александра
Место рождения
Дата рождения12.07.1919
Дата смерти30.11.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сердюк Иван
Рождение ребёнка
01.07.1954
Дочь: Чекменева (Сердюк) Надежда
Отец ребёнка: Сердюк Иван
Репино, Гайский, Оренбургская область
Смерть
30.11.1999
Переволоцкий, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область