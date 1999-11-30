Сердюк (Кононенко) Александра 12.07.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСердюк (Кононенко) Александра

Сердюк (Кононенко) Александра

Место рождения

Камсак, Домбаровский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

12.07.1919

Дата смерти

30.11.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Камсак, Домбаровский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сердюк Иван

Рождение ребёнка
01.07.1954

Дочь: Чекменева (Сердюк) Надежда

Отец ребёнка: Сердюк Иван

Репино, Гайский, Оренбургская область
Смерть
30.11.1999
Переволоцкий, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.