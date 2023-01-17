Купреянов Пётр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купреянов Пётр Яковлевич

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Место рождения

Патино, Нероновская волость, Солигаличский уезд

Дата рождения

29.05.1787

Дата смерти

12.12.1835

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Патино, Нероновская волость, Солигаличский уезд
Место жительства
С 1787
Патино, Нероновская волость, Солигаличский уезд
Место жительства
По 1835
с. Тарасиха, Кадниковский уезд Вологодской губернии
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
12.12.1835
с. Тарасиха, Кадниковский уезд Вологодской губернии
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