Купреянов Пётр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения29.05.1787
Дата смерти12.12.1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1787
Место жительства
По 1835
с. Тарасиха, Кадниковский уезд Вологодской губернии
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
12.12.1835
с. Тарасиха, Кадниковский уезд Вологодской губернии