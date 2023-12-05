Воронин Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина Полина Александровна
Мать ребёнка: Воронина Варвара Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронин Григорий Александрович
Мать ребёнка: Воронина Варвара Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дунаева Валентина Александровна
Мать ребёнка: Воронина Варвара Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Воронина Варвара Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронин Виктор Александрович
Мать ребёнка: Воронина Варвара Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно