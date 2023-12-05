Воронин Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронин Александр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина Полина Александровна

Мать ребёнка: Воронина Варвара Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Григорий Александрович

Мать ребёнка: Воронина Варвара Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дунаева Валентина Александровна

Мать ребёнка: Воронина Варвара Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Воронина Варвара Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Виктор Александрович

Мать ребёнка: Воронина Варвара Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина Варвара Ильинична

Смерть
Неизвестно
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