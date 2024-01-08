Николаенко Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаенко Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЖМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1972

Сын: Николаенко Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Овчинникова Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаенко Юлия Михайловна

Мать ребёнка: Овчинникова Людмила Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Людмила Михайловна

Смерть
Неизвестно
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