Зверева Евдокия Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1861
Сын: Зверев Никифор Дмитриевич
Отец ребёнка: Зверев Дмитрий Петрович
Нижняя, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно