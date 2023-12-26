Зверева Евдокия Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗверева Евдокия Терентьевна

Зверева Евдокия Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1861

Сын: Зверев Никифор Дмитриевич

Отец ребёнка: Зверев Дмитрий Петрович

Нижняя, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зверев Дмитрий Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close