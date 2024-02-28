Галаева Анастасия Степановна
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Галаев Степан Григорьевич
Мать: Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аздравкин Анатолий Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аздравкина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аздравкин Иван
Смерть
Неизвестно
Узбекистан, город Самарканд