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Галаева Анастасия Степановна

Место рождения

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Галаев Степан Григорьевич

Мать: Екатерина Филипповна

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аздравкин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аздравкина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аздравкин Иван

Смерть
Неизвестно
Узбекистан, город Самарканд
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