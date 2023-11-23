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Розов Александр Дмитриев

Место рождения

с. Воскресенское в Кадке, Мышкинского уезда

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Розов Дмитрий Васильев

Мать: Розова Анна Иванова

с. Воскресенское в Кадке, Мышкинского уезда
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Мария Александрова

Мать ребёнка: Розова Елизавета Николаева

Рождение ребёнка
1908

Сын: Розов Дмитрий Александров

Мать ребёнка: Розова Елизавета Николаева

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Галина Александрова

Мать ребёнка: Розова Елизавета Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розова Елизавета Николаева

Место жительства
Неизвестно
свящ-к с. Протасьева Ростов. у.
Смерть
Неизвестно
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