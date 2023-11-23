Розов Александр Дмитриев
Место рожденияс. Воскресенское в Кадке, Мышкинского уезда
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Розов Дмитрий Васильев
Мать: Розова Анна Иванова
с. Воскресенское в Кадке, Мышкинского уезда
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Мария Александрова
Мать ребёнка: Розова Елизавета Николаева
Рождение ребёнка
1908
Сын: Розов Дмитрий Александров
Мать ребёнка: Розова Елизавета Николаева
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Галина Александрова
Мать ребёнка: Розова Елизавета Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
свящ-к с. Протасьева Ростов. у.
Смерть
Неизвестно