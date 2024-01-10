Никандров Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Никандрова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Никандрова Анна Петровна
Шепелево, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно