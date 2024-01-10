Никандров Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никандров Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Никандрова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Никандрова Анна Петровна

Шепелево, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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