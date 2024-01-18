Фролов Семион (Семен) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Семион (Семен)

Место рождения

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1886

Сын: Фролов Алексей Семенович

Мать ребёнка: Фролова Матрона Агаповна

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Татьяна Симионовна

Мать ребёнка: Фролова Матрона Агаповна

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
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