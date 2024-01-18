Фролов Семион (Семен)
Место рожденияМосковская область, Воскресенский Район, село Барановское
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Фролова Матрона Агаповна
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Татьяна Симионовна
Мать ребёнка: Фролова Матрона Агаповна
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское