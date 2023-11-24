Петракович Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетракович Иван

Петракович Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1966

Дочь: Петракович Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Тимофеева Тамара Семеновна

Рождение ребёнка
1971

Сын: Петракович Сергей Иванович

Мать ребёнка: Тимофеева Тамара Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Тамара Семеновна

Смерть
Неизвестно
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