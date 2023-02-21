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(Боброва) Магмура
(Боброва) Магмура
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.10.1905
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Хамзя
1861 г.р.
Мать
Бибихадича
1870 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
VR
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1905
Отец:
Хамзя
Мать:
Бибихадича
Смерть
Неизвестно
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