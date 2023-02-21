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(Боброва) Магмура

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1905

Отец: Хамзя

Мать: Бибихадича

Смерть
Неизвестно
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