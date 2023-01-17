Саблуков Гордий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саблуков Гордий Семенович

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Место рождения

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1804

Дата смерти

10.02.1880

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1826 по 1830
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1826
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1830 по 1849
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1849 по 1880
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
10.02.1880
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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