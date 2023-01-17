Саблуков Гордий Семенович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти10.02.1880
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1826 по 1830
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1826
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1830 по 1849
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1849 по 1880
Смерть
10.02.1880