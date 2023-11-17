Уракова Анна Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уракова Анна Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1731 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1750

Сын: Ураков Козьма Степанович

Отец ребёнка: Ураков Степан Тимофеев

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Ураков Василий Степанович

Отец ребёнка: Ураков Степан Тимофеев

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Ураков Степан Тимофеев

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Дарья Степановна

Отец ребёнка: Ураков Степан Тимофеев

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ураков Степан Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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