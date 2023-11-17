Уракова Анна Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1750
Отец ребёнка: Ураков Степан Тимофеев
Рождение ребёнка
1755
Сын: Ураков Василий Степанович
Отец ребёнка: Ураков Степан Тимофеев
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Ураков Степан Тимофеев
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Дарья Степановна
Отец ребёнка: Ураков Степан Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно