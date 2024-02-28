Власова (Хуртина) Гликерия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласова (Хуртина) Гликерия

Власова (Хуртина) Гликерия

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.05.1855

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.05.1876

Муж: Власов Владимир Федоров

Рождение ребёнка
19.09.1877

Сын: Власов Иван Владимирович

Отец ребёнка: Власов Владимир Федоров

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.09.1879

Дочь: Кузнецова Пелагея Владимировна

Отец ребёнка: Власов Владимир Федоров

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.11.1884

Сын: Власов Иван Владимирович

Отец ребёнка: Власов Владимир Федоров

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.08.1891

Дочь: Наталия Владимировна

Отец ребёнка: Власов Владимир Федоров

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1894

Дочь: Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Власов Владимир Федоров

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.09.1895

Сын: Власов Иван Владимирович

Отец ребёнка: Власов Владимир Федоров

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.09.1897

Дочь: Анна Владимировна

Отец ребёнка: Власов Владимир Федоров

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close