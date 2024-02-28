Власова (Хуртина) Гликерия
Место рождения
Дата рождения06.05.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.05.1876
Рождение ребёнка
19.09.1877
Рождение ребёнка
28.09.1879
Дочь: Кузнецова Пелагея Владимировна
Отец ребёнка: Власов Владимир Федоров
Рождение ребёнка
10.11.1884
Рождение ребёнка
23.08.1891
Дочь: Наталия Владимировна
Отец ребёнка: Власов Владимир Федоров
Рождение ребёнка
08.04.1894
Дочь: Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Власов Владимир Федоров
Рождение ребёнка
07.09.1895
Рождение ребёнка
06.09.1897
Дочь: Анна Владимировна
Отец ребёнка: Власов Владимир Федоров