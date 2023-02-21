Юшкова Анастасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшкова Анастасия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Юшков Михаил Егорович

Отец ребёнка: Юшков Егор Ильич

Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.09.1926

Сын: Юшков Александр Егорович

Отец ребёнка: Юшков Егор Ильич

Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Родился в с. Грязи
Рождение ребёнка
После 1930

Сын: Юшков Алексей Егорович

Отец ребёнка: Юшков Егор Ильич

Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юшков Егор Ильич

Смерть
Неизвестно
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