Федосья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1860
Сын: Цембровский Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Цембровский Михаил Иванович
Рождение ребёнка
27.01.1862
Сын: Цембровский Василий Михайлович
Отец ребёнка: Цембровский Михаил Иванович
Рождение ребёнка
19.05.1863
Сын: Цембровский Философ Михайлович
Отец ребёнка: Цембровский Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно