Федосья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1860

Сын: Цембровский Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Цембровский Михаил Иванович

Рождение ребёнка
27.01.1862

Сын: Цембровский Василий Михайлович

Отец ребёнка: Цембровский Михаил Иванович

Рождение ребёнка
19.05.1863

Сын: Цембровский Философ Михайлович

Отец ребёнка: Цембровский Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цембровский Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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