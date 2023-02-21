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Плешивых Алексей Тарасович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плешивых Тарас

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Тиунова Смирнова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Плешивых Екатерина Максимовна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Плешивых Родион Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плешивых Мария Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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