Плешивых Алексей Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плешивых Тарас
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Тиунова Смирнова Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Плешивых Екатерина Максимовна
Рождение ребёнка
1952
Сын: Плешивых Родион Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плешивых Мария Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно