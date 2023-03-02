Сердюк Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сердюк Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1980

Сын: Сердюк Андрей Федорович

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сердюк Сергей Федорович

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сердюк Владимир Федорович

Мать ребёнка: Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

Смерть
Неизвестно
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