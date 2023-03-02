Сердюк Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1980
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сердюк Владимир Федорович
Мать ребёнка: Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина
Смерть
Неизвестно