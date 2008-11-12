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Хвастунов Андрей Васильевич
Хвастунов Андрей Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.11.2008
Пол
Мужской
Отец
Хвастунов Алексей Васильевич
1976 г.р.
Мать
Хвастунова Татьяна Васильевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.2008
Отец:
Хвастунов Алексей Васильевич
Мать:
Хвастунова Татьяна Васильевна
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