Кузьмин (Козмин) Иван Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин (Козмин) Иван Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.

Отец: Кузьмин (козмин) Федот

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Козмин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея

Рождение ребёнка
1848 ст.

Сын: Козмин Сафрон Иванович

Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея

Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Козмин Василий Иванович

Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея

Рождение ребёнка
1854 ст.

Дочь: Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея

Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Марьяя Ивановна

Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея

Рождение ребёнка
1862 ст.

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Пелагея

Смерть
Неизвестно
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