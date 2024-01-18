Кузьмин (Козмин) Иван Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.
Отец: Кузьмин (козмин) Федот
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846 ст.
Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея
Рождение ребёнка
1848 ст.
Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея
Рождение ребёнка
1850 ст.
Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея
Рождение ребёнка
1854 ст.
Дочь: Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Марьяя Ивановна
Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея
Рождение ребёнка
1862 ст.
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьмина Пелагея
Смерть
Неизвестно