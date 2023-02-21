Бузунов Владимир Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бузунов Егор Федотович
Мать: Бузунова Анна Андреевна
фронтовик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бузунов Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бузунова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бузунова Елена Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Буланаш, Артемовский, Свердловская область
также работал в школе
Работа или профессия
Неизвестно
Афанасьевское, Ачитский, Свердловская область
был директором в школе
Смерть
Неизвестно