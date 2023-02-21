Бузунов Владимир Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузунов Владимир Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бузунов Егор Федотович

Мать: Бузунова Анна Андреевна

фронтовик
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бузунов Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бузунова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бузунова Елена Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Буланаш, Артемовский, Свердловская область
также работал в школе
Работа или профессия
Неизвестно
Афанасьевское, Ачитский, Свердловская область
был директором в школе
Смерть
Неизвестно
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