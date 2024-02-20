Беренц Фридрих Готфридович
Место рожденияс.Покащево, Емельчинский р-н, Житомирская обл.
Дата рождения13.03.1913
Дата смерти09.12.1985
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
10.03.1910
Pokaschew (Pokoszczow/Pokoscheve), Yemilchyne, Zhytomyr, Russian Empire (Ukraine)
Рождение
13.03.1913
Отец: Беренц Готфрид Фридрихович
Мать: Адам Августа Адамовна
с.Покащево, Емельчинский р-н, Житомирская обл.
NOV 1910 (ZHI fond 67/8/42), Seite 35, Nr. 304
Смерть
09.12.1985