Волковский Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1936
Дочь: Куклина Нина Михайловна
Мать ребёнка: Волковская Антонина Мартыновна
Белосток, Белостокский уезд, Гродненская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волковский Валентин Михайлович
Мать ребёнка: Волковская Антонина Мартыновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волковский Иосиф Михайлович
Мать ребёнка: Волковская Антонина Мартыновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волковский Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Волковская Антонина Мартыновна
Место жительства
Неизвестно
Стрелочный 17
Смерть
Около 1964