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Волковский Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1964

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1936

Дочь: Куклина Нина Михайловна

Мать ребёнка: Волковская Антонина Мартыновна

Белосток, Белостокский уезд, Гродненская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волковский Валентин Михайлович

Мать ребёнка: Волковская Антонина Мартыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волковский Иосиф Михайлович

Мать ребёнка: Волковская Антонина Мартыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волковский Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Волковская Антонина Мартыновна

Место жительства
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Стрелочный 17
Смерть
Около 1964
Томск, город Томск, Томская область
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