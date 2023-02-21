Звягинцева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Звягинцева Татьяна Кузьминична
Отец ребёнка: Звягинцев Кузьма
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Звягинцев Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Звягинцева Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Звягинцев Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Звягинцева Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Звягинцев Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Звягинцев Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Звягинцева Ольга Кузьминична
Отец ребёнка: Звягинцев Кузьма
Смерть
Неизвестно