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Звягинцева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Звягинцева Татьяна Кузьминична

Отец ребёнка: Звягинцев Кузьма

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Звягинцев Сергей Кузьмич

Отец ребёнка: Звягинцев Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Звягинцева Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Звягинцев Кузьма

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Звягинцева Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Звягинцев Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звягинцев Федот Кузьмич

Отец ребёнка: Звягинцев Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Звягинцева Ольга Кузьминична

Отец ребёнка: Звягинцев Кузьма

Смерть
Неизвестно
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