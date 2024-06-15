Екатерина Парфенова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Екатерина Парфенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Трофимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.12.1847

Сын: Федор Никитич

Отец ребёнка: Никита Трофимов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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