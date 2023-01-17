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Сулейманов Габдулвахид

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Место рождения

Абсалямово, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1786

Дата смерти

16.08.1862

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Абсалямово, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1822 по 1840
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1840 по 1862
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
16.08.1862
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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