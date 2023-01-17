Сулейманов Габдулвахид
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти16.08.1862
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1822 по 1840
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1840 по 1862
Смерть
16.08.1862