Аносова Прасковья Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Аносов Спиридон Ефремович
Отец ребёнка: Аносов Ефрем Романович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Аносов Ефрем Романович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Аносов Ефрем Романович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Аносов Ефрем Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно