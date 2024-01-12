Аносова Прасковья Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аносова Прасковья Титовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Аносов Спиридон Ефремович

Отец ребёнка: Аносов Ефрем Романович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Аносов Нестор Ефремович

Отец ребёнка: Аносов Ефрем Романович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Аносов Савелий Ефремович

Отец ребёнка: Аносов Ефрем Романович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Аносов Мартын Ефремович

Отец ребёнка: Аносов Ефрем Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аносов Ефрем Романович

Смерть
Неизвестно
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