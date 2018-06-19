Шмуйлович Григорий Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1958
Дата смерти19.06.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1958
Рождение ребёнка
30.04.1981
Сын: Шмуйлович Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Малютина Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
29.11.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малютина Светлана Владимировна
Смерть
19.06.2018