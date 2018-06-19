Шмуйлович Григорий Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмуйлович Григорий Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1958

Дата смерти

19.06.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1958

Отец: Шмуйлович Юрий Борисович

Мать: Шмуйлович Лидия Терентьевна

Рождение ребёнка
30.04.1981

Сын: Шмуйлович Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Малютина Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
29.11.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малютина Светлана Владимировна

Смерть
19.06.2018
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