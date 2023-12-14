Кабетова Анастасия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабетова Анастасия Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Кабетов Афанасий

Мать: Кабетова Ирина

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