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Кабетова Анастасия Афанасьевна
Кабетова Анастасия Афанасьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1909
Пол
Женский
Отец
Кабетов Афанасий
Мать
Кабетова Ирина
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец:
Кабетов Афанасий
Мать:
Кабетова Ирина
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