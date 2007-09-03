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Данильченко Ксения Александровна
Данильченко Ксения Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.09.2007
Пол
Женский
Отец
Данильченко Александр Николаевич
1972 г.р.
Мать
Данильченко (Дровосекова) Юлия Александровна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.2007
Отец:
Данильченко Александр Николаевич
Мать:
Данильченко Юлия Александровна
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